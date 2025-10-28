commerz scioccata per il vertice segreto

In Germania si aggira un fantasma, dicono si chiami Andrea Orcel, ceo di Unicredit: sarebbe stato intercettato nel corso di indagini interne avviate su presunti traditori della nazione. È notizia di ieri, diffusa dal quotidiano tedesco Handelsblatt, che il Consiglio di sorveglianza di Commerzbank (la banca che l'istituto italiano vorrebbe nella propia orbita) sta indagando su un incontro «segreto» risalente al settembre 2024 tra l'ex ceo Manfred Knof e il capo di Unicredit avvenuto senza informare i colleghi membri del board. «Il comitato sta conducendo una verifica legale per determinare se la mancata comunicazione da parte di Manfred Knof abbia costituito una violazione dei propri doveri», hanno dichiarato fonti finanziarie al quotidiano economico tedesco, aggiungendo che «il Consiglio di sorveglianza è rimasto scioccato quando ne è venuto a conoscenza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

