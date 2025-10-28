Commerciante ucciso a Firenze | condannati all’ergastolo e a 27 anni i fratelli brasiliani

La Corte d'assise di Firenze ha condannato all'ergastolo, con isolamento di 8 mesi, e a 27 anni di reclusione rispettivamente i fratelli brasiliani Guilherme e Matheus Ponciano, accusati di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e rapina aggravata per la morte del commerciante iraniano Safaei Kiomars L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

commerciante ucciso a firenze condannati all8217ergastolo e a 27 anni i fratelli brasiliani

