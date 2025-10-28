Commerciante ucciso a Firenze | condannati all’ergastolo e a 27 anni i fratelli brasiliani

La Corte d'assise di Firenze ha condannato all'ergastolo, con isolamento di 8 mesi, e a 27 anni di reclusione rispettivamente i fratelli brasiliani Guilherme e Matheus Ponciano, accusati di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e rapina aggravata per la morte del commerciante iraniano Safaei Kiomars L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Commerciante ucciso a Firenze: condannati all’ergastolo e a 27 anni i fratelli brasiliani

Altre letture consigliate

ACCADDE OGGI Il 27 ottobre 1981 a Cetraro (CS) venne ucciso Lucio Ferrami, commerciante di 43 anni. #Vittima di #ndrangheta. Ucciso dalla ’ndrangheta perché deciso a non pagare il pizzo. Mentre era alla guida della sua auto ad Acquappesa, Ferrami fu r - facebook.com Vai su Facebook

Travolto e ucciso sulla Pontina, stava andando a lavorare al centro commerciale. Il pirata è fuggito in taxi https://ift.tt/Yd2GQ8V - X Vai su X

Uccisero l'ambulante iraniano e datore di lavoro, condannati a 27 anni un fratello, all'ergastolo l'altro - Safaei Kiomars fu picchiato e abbandonato in casa con le mani legate dietro la schiena e un sacchetto in testa stretto con il nastro adesivo ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Commerciante ucciso a Firenze, condanne a ergastolo e a 27 anni - La Corte d'assise di Firenze ha condannato all'ergastolo, con isolamento di 8 mesi, e a 27 anni di reclusione rispettivamente i fratelli brasiliani Guilherme e Matheus Ponciano, accusati di omicidio v ... Come scrive ansa.it

Firenze, condanne all’ergastolo e a 27 anni per i due fratelli nell’omicidio del commerciante del Porcellino - Carcere a vita per Guilherme Ponciano dopo il processo per la morte dell’iraniano Safaei Kiomars. Secondo msn.com