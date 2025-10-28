Commento al Vangelo di oggi 28 ottobre 2025 | Lc 6,12-19

Lalucedimaria.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 28 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.   «Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici» Santi Simone e Giuda, apostoli Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,12-19 In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 28 ottobre 2025 lc 612 19

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 28 ottobre 2025: Lc 6,12-19

Altre letture consigliate

commento vangelo oggi 28Commento al Vangelo di oggi 27 ottobre 2025: Lc 13,10-17 - Meditiamo il Vangelo del 27 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 28