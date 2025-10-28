Comics torna Fede e Fumetto

Lucca, 28 ottobre 2025 – Nei giorni di Lucca Comics & Games,   dal 29 ottobre al 2 novembre, torna il consueto appuntamento con “Fede e Fumetto”, l’iniziativa ecumenica organizzata dalla Chiesa valdese di Lucca e dall’ Arcidiocesi. L’inaugurazione è mercoledì 29 alle 17 nella Chiesa di San Michele. Quest’anno, con il tema “Oltre i confini” ci saranno due mostre. In Chiesa valdese, nel tempio di via Galli Tassi 50, si tiene l’esposizione “Arrivano dal mare. Storie a fumetti di viaggi e speranze, migranti e pescatori” (realizzata da Cartoon Club di Rimini).  Nella Chiesa di San Michele è organizzata l’esposizione “Francigena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

