La comparsa di capelli bianchi è una conseguenza inevitabile dell’età. La chioma tende ad ingrigirsi gradualmente per via della quantità di melanina che si va perdendo. Ad accentuare questo fenomeno naturale vi sono fattori ereditari e genetici. Anche lo stress, l’eccessivo fumo e l’assunzione di determinati farmaci possono velocizzare il processo di invecchiamento della chioma. Molti ignorano che vi è un forte legame tra comparsa dei capelli bianchi e regime alimentare. Di fatti alcune carenze vitaminiche possono comportare delle alterazioni della melanina dei capelli. Vi sono particolari alimenti che grazie alle loro vitamine, sostanze antiossidanti e i sali minerali permettono di ripigmentare i capelli in fase di incanutimento, aiutando così a prevenire la comparsa dei capelli bianchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come prevenire la crescita di capelli bianchi: 7 alimenti da scegliere a tavola