Come migliorare il ciclismo urbano e il suo turismo Le proposte ai candidati delle regionali | VIDEO

Per la Regione Campania si aprirà un nuovo capitolo storico dietro i risultati delle elezioni del 23 e 24 novembre ed è proprio in questa fase in cui si è nel clou della campagna elettorale che le associazioni ciclo ambientaliste aderenti alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – Fiab. 🔗 Leggi su Napolitoday.it