Come migliorare il ciclismo urbano e il suo turismo Le proposte ai candidati delle regionali | VIDEO
Per la Regione Campania si aprirà un nuovo capitolo storico dietro i risultati delle elezioni del 23 e 24 novembre ed è proprio in questa fase in cui si è nel clou della campagna elettorale che le associazioni ciclo ambientaliste aderenti alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – Fiab. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Abbigliamento invernale ciclismo Fox Nei negozi CheBici è arrivato l’abbigliamento invernale firmato @ridefoxbike Il design di questi capi è studiato per migliorare il comfort e la performance, riuscendo sempre a garantire lo stile iconico di fox. Passa da Che - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Fortunato rinnova con Astana: "Voglio continuare a migliorare a vincere" #ciclismo #GirodItalia #XdSAstana https://tuttobiciweb.it/article/1759824304… - X Vai su X