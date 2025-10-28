Come leggere la fusione Officina Stellare-Global Aerospace

Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group (Gatg) hanno annunciato un’operazione di integrazione che darà vita al primo polo della Difesa quotato in Italia nato dalla fusione di Pmi tecnologiche. L’operazione veste i panni di un reverse take-over, con Gatg che verrà incorporata in Officina Stellare, già quotata sul segmento Euronext Growth Milan. La fusione si inserisce perfettamente nella trasformazione in corso a Piazza Affari, dove le piccole e medie imprese del comparto Difesa stanno vivendo una fase inedita di fermento e attenzione da parte degli investitori. Infatti, il titolo Officina Stellare ha reagito immediatamente, registrando un rialzo del 13,3% in apertura — segnale della fiducia del mercato nella nascita del nuovo player. 🔗 Leggi su Formiche.net

