Come leggere la fusione Officina Stellare-Global Aerospace
Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group (Gatg) hanno annunciato un’operazione di integrazione che darà vita al primo polo della Difesa quotato in Italia nato dalla fusione di Pmi tecnologiche. L’operazione veste i panni di un reverse take-over, con Gatg che verrà incorporata in Officina Stellare, già quotata sul segmento Euronext Growth Milan. La fusione si inserisce perfettamente nella trasformazione in corso a Piazza Affari, dove le piccole e medie imprese del comparto Difesa stanno vivendo una fase inedita di fermento e attenzione da parte degli investitori. Infatti, il titolo Officina Stellare ha reagito immediatamente, registrando un rialzo del 13,3% in apertura — segnale della fiducia del mercato nella nascita del nuovo player. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
I docenti del Bonelli di Cuneo contrari alla fusione con il “Bianchi-Virginio” La Provincia ha deliberato la fusione tra l’I.I.S. “Bianchi-Virgilio” e l’ITCS “Bonelli” a partire dal 2026/27, nell’ambito della riorganizzazione della rete scolastica. Una decisione presa n - facebook.com Vai su Facebook
Officina Stellare, approvata operazione di integrazione con GATG - La fusione verrà attuata mediante l’annullamento delle azioni ordinarie di GATG e l’assegnazione in concambio ai soci titolari di azioni GATG di azioni ordinarie di Officina Stellare sulla base del ... Si legge su soldionline.it
Officina Stellare e Global Aerospace si fondono: Investindustrial al 57,5%. Nasce il primo polo italiano della Difesa quotato - Officina Stellare e Global Aerospace Technologies (controllata da Investindustrial) uniscono le forze in un reverse take- Secondo msn.com
Boom di acquisiti per Officina Stellare, con Gatg nasce il primo polo quotato nell'aerospazio - Nuove risorse patrimoniali derivanti dagli aumenti di capitale di Global Aerospace Technologies Group per complessivi 63 milioni di euro ... Scrive ilsole24ore.com