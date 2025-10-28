Come l' ape regina infetta viene detronizzata e sostituita dalle api operaie quando un virus mette a rischio tutto l' alveare

Ad orchestrare l’attività è il calo di un feromone, che diminuisce quando la ‘sovrana’ è colpita da un’infezione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come l'ape regina infetta viene detronizzata e sostituita dalle api operaie quando un virus mette a rischio tutto l'alveare

