Come fare domanda per il Bonus mamme 2025 le scadenze e quando arrivano i 480 euro | la circolare inps

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è tempo fino al 7 dicembre 2025 per fare domanda per il bonus mamme lavoratrici da 480 euro. La richiesta va inoltrata all'Inps. I soldi saranno erogati a dicembre. Per ottenerli è necessario avere almeno due figli e reddito sotto i 40mila euro. La nuova circolare dell'Inps spiega cosa fare per ottenere il sostegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

fare domanda bonus mammeCome fare domanda per il Bonus mamme 2025, le scadenze e quando arrivano i 480 euro: la circolare inps - C’è tempo fino al 7 dicembre 2025 per fare domanda per il bonus mamme lavoratrici da 480 euro. Da fanpage.it

fare domanda bonus mammeDomanda Inps bonus mamme 2025, link e quando si può inviare - 95 del 2025 che ha introdotto il nuovo bonus mamme, infatti, non vengono disciplinate le ... Scrive money.it

fare domanda bonus mammeBonus mamme 2025: le istruzioni, a chi spetta ed entro quando fare domanda - Finalmente ci siamo per il bonus mamme 2025, un incentivo di 480 euro e con la scadenza di presentazione della domanda entro il 7 dicembre 2025. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fare Domanda Bonus Mamme