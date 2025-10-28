Come fare domanda per il Bonus mamme 2025 le scadenze e quando arrivano i 480 euro | la circolare inps

C'è tempo fino al 7 dicembre 2025 per fare domanda per il bonus mamme lavoratrici da 480 euro. La richiesta va inoltrata all'Inps. I soldi saranno erogati a dicembre. Per ottenerli è necessario avere almeno due figli e reddito sotto i 40mila euro. La nuova circolare dell'Inps spiega cosa fare per ottenere il sostegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it