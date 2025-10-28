Come difendersi dagli hacker consigli per le imprese dagli esperti Cna | Minacce via telefono? Tenera alta l' attenzione
I temi della privacy e della sicurezza informatica si confermano attualissimi e di grande interesse fra le imprese: ne è la prova la grande partecipazione al seminario organizzato da Cna Forlì-Cesena dedicato a questi argomenti, che si è svolto lunedì nella sede provinciale dell’associazione. I. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
