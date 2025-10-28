Anche la principessa Estelle di Svezia inizia a farsi notare come giovane e attiva rappresentante della famiglia reale. A soli tredici anni, la figlia primogenita della principessa ereditaria Vittoria e del principe Daniel di Svezia dimostra già grande eleganza e maturità, qualità che la rendono una figura sempre più amata dal pubblico. Estelle di Svezia e papà Daniel insieme per il torneo di tennis. Di recente Estelle di Svezia è stata avvistata insieme al padre al BNP Paribas Nordic Open 2025, un importante torneo di tennis che si è tenuto a Stoccolma. Seduta composta ma sorridente in tribuna, la principessa ha assistito a un match molto combattuto tra il norvegese Casper Ruud e il francese Ugo Humbert, due tra i tennisti più apprezzati del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Com’è cresciuta la principessa Estelle di Svezia: eccola in tribuna con papà Daniel