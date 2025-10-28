L'aumento di stipendio ti sembra un ricordo lontano? Non sei il solo. Il mondo continua a rincarare, e i nostri tentativi di mettere da parte qualcosa, vendendo vestiti su Vinted o portandosi la schiscetta da casa, non bastano a compensare l’impennata delle spese domestiche e alimentari. Chi l’avrebbe mai detto che ci saremmo trovati ad affrontare difficoltà sempre crescenti? L’indagine annuale di Deloitte sui millennial e sulla generazione Z conferma: per il quarto anno consecutivo il costo della vita è in cima alla lista delle nostre preoccupazioni. Quasi la metà degli intervistati dichiara di non sentirsi finanziariamente sicura, più della metà vive di stipendio in stipendio, e otto su dieci affermano che il futuro economico e la gestione quotidiana delle finanze contribuiscono ad aumentare i livelli di stress. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come chiedere l'aumento di stipendio, in modo efficace