Come chiedere l' aumento di stipendio in modo efficace
L'aumento di stipendio ti sembra un ricordo lontano? Non sei il solo. Il mondo continua a rincarare, e i nostri tentativi di mettere da parte qualcosa, vendendo vestiti su Vinted o portandosi la schiscetta da casa, non bastano a compensare l'impennata delle spese domestiche e alimentari. Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati ad affrontare difficoltà sempre crescenti? L'indagine annuale di Deloitte sui millennial e sulla generazione Z conferma: per il quarto anno consecutivo il costo della vita è in cima alla lista delle nostre preoccupazioni. Quasi la metà degli intervistati dichiara di non sentirsi finanziariamente sicura, più della metà vive di stipendio in stipendio, e otto su dieci affermano che il futuro economico e la gestione quotidiana delle finanze contribuiscono ad aumentare i livelli di stress.
Democrazia al lavoro! La FILT CGIL di Roma e Lazio in piazza alla manifestazione nazionale di ieri per chiedere l'aumento di salari e pensioni, una vera riforma fiscale, investimenti su sanità e scuola. Per dire NO al riarmo e alla precarietà. #filtcgilromalazio
L'Italia in piazza, ieri a Roma, per chiedere l'aumento di salari e pensioni, una vera riforma fiscale, investimenti su sanità e scuola. Per dire NO al riarmo e alla precarietà. 200 mila cittadini con la #CGIL che hanno fatto sentire la loro voce. #25ottobre #democra
10 idee per negoziare un aumento di fine anno - Lo ricorda Forbes che pubblica una carrellata dei suoi segreti su come chiedere – e ottenere – un aumento di stipendio a ...
Stipendio badanti 2023 verso un aumento: si preannuncia una stangata per le famiglie - Dal 18 gennaio entra in vigore un aumento degli stipendi di colf e badanti, con una busta paga del +9,2% a valere sul bilancio delle famiglie Alla fine lo ...
Accordo sindacati-Abi per aumento stipendio dirigenti banche - I sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno raggiunto un accordo con l'Abi per l'aumento della retribuzione dei circa 6.