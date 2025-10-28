Come cambiano le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto per Ognissanti | il calendario con le nuove date

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto subirà modifiche in occasione della festa di Ognissanti, che cade di sabato 1° novembre. Entrambe le estrazioni si fermeranno in quel giorno e verranno recuperate nella data di lunedì 3 novembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

