Com' è andato l' ultimo comizio di Zohran Mamdani e perché questo voto per scegliere il sindaco di New York non è come tutti gli altri
Il voto per eleggere il nuovo sindaco di New York termina martedì 4 novembre: se hanno ragione i sondaggi, Mamdani diventerà il primo sindaco musulmano della città . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scopri altri approfondimenti
Ultimo corso di ottobre... andato!!! ...e con dolcezza estrema oseremmo dire. Ecco quindi le carsoline, dolce tipico del nostro territorio che ricorda un po' una millefoglie!!! Creato dalla A alla Z e sviluppato in tutti i suoi step! Visto poi l'avanzo di albumi abbiamo i - facebook.com Vai su Facebook
Nell'ultimo appuntamento al convento degli agostiniani Riccardo Luna presenta "Qualcosa è andato storto. Come i social network e l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro" #CSF2025 #SULFUTURO - X Vai su X