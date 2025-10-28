Coltivare senza terra per produrre cibo ovunque la scommessa di Smartel in Nigeria

(Adnkronos) – Coltivare anche senza terra e in ogni luogo, dai tetti degli edifici urbani ai campi profughi, promuovendo la sicurezza alimentare e la resilienza climatica nelle comunità più vulnerabili e al tempo stesso creando nuove opportunità economiche. E' il sistema idroponico 'farm-in-a-box' ideato da Smartel, attività avviata in Nigeria da un gruppo di giovani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

