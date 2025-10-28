Coltello e volto coperto rapina alle Poste di Tavernerio per 200 euro | presi i due responsabili

Quicomo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di lunedì 27 ottobre 2025, l’ufficio postale di Tavernerio è stato teatro di una rapina a mano armata. Un uomo con il volto coperto da un passamontagna e un cappellino da baseball, armato di coltello, ha minacciato il personale allo sportello costringendolo a consegnare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

