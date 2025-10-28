Coltello e volto coperto rapina alle Poste di Tavernerio per 200 euro | in azione anche un lecchese

28 ott 2025

L’ufficio postale di Tavernerio è stato teatro di una rapina a mano armata: uno dei due malviventi entrati in azione è lecchese. Come illustrato dai colleghi di QuiComo.it i fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di lunedì 27 ottobre: un uomo con il volto coperto da un passamontagna e un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

