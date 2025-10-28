Coltello e volto coperto rapina alle Poste di Tavernerio per 200 euro | in azione anche un lecchese

L’ufficio postale di Tavernerio è stato teatro di una rapina a mano armata: uno dei due malviventi entrati in azione è lecchese. Come illustrato dai colleghi di QuiComo.it i fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di lunedì 27 ottobre: un uomo con il volto coperto da un passamontagna e un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Coltello e volto coperto, rapina alle Poste di Tavernerio per 200 euro: in azione anche un lecchese - I carabinieri hanno fermato i due responsabili anche grazie alla videosorveglianza e al sistema di lettura targhe ... Si legge su leccotoday.it

Volto coperto e coltello in mano rapinano l’ufficio postale di Tavernerio. Due uomini in carcere - Il colpo risale alla tarda mattinata di ieri, 27 ottobre 2025, all’interno dell’ufficio postale di Tavernerio. espansionetv.it scrive

