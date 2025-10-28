Coltellate morsi e lanci di bottiglia | lei aggredisce lui e viene arrestata

Prima due coltellate al fianco, poi un morso tra spalla e collo. Infine il lancio di una cassettiera e di una bottiglia di vetro.È quanto accaduto in un’abitazione di Arzano, dove una donna di 47 anni ha aggredito il compagno durante una lite domestica.L’uomo è ai domiciliari e condivide con lei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

