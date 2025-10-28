Coltellate e morsi al compagno arrestata una 47enne

Imolaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al culmine di una lite, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina per sferrare due colpi al fianco del compagno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

coltellate e morsi al compagno arrestata una 47enne

© Imolaoggi.it - Coltellate e morsi al compagno, arrestata una 47enne

