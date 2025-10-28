Colpisce un 28enne con una mazza da baseball nel centro di Nole | vittima in ospedale aggressore fuggito

Un uomo di 28 anni è stato aggredito in strada, nel centro di Nole, intorno alle 17.30 di lunedì 27 ottobre. L’aggressore lo ha colpito con una mazza da baseball, poi sequestrata dalla polizia locale di Nole intervenuta sul posto. Il ferito stato colpito in varie parti del corpo e ha perso molto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Terni, con una testata colpisce la ex e la blocca in casa: arrestato 28enne - facebook.com Vai su Facebook

$Terni, 28enne perseguita la ex: $arrestato. Ha colpito la $donna con una $testata - X Vai su X

Colpisce un 28enne con una mazza da baseball nel centro di Nole: vittima in ospedale, aggressore fuggito - L’aggressore lo ha colpito con una mazza da baseball, poi sequestrata dalla polizia locale ... Scrive torinotoday.it

Bellaria, iniziano a litigare e lo colpisce alla testa con una scacciacani e una mazza da baseball: 27enne denunciato - Intorno alle 21, i Carabinieri di Rimini sono intervenuti nei pressi di via Pinzon a seguito di ... corriereromagna.it scrive

Lite in strada a Bellaria a colpi di scacciacani e mazza da baseball - Una violenta lite è scoppiata nella serata di giovedì nella zona di viale Pinzon a Bellaria Igea Marina. Lo riporta msn.com