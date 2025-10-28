Colpisce un 28enne con una mazza da baseball nel centro di Nole | vittima in ospedale aggressore fuggito

Torinotoday.it | 28 ott 2025

Un uomo di 28 anni è stato aggredito in strada, nel centro di Nole, intorno alle 17.30 di lunedì 27 ottobre. L’aggressore lo ha colpito con una mazza da baseball, poi sequestrata dalla polizia locale di Nole intervenuta sul posto. Il ferito stato colpito in varie parti del corpo e ha perso molto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it



