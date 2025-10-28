Collovati non ha dubbi | Inter Fiorentina? Nerazzurri favoriti squadra arrabbiata per le ingiustizie arbitrali subite Pioli deve fare una cosa
Inter News 24 L’ex calciatore dell’Inter, Fulvio Collovati, si proietta così alla sfida di domani tra i nerazzurri e la Fiorentina a San Siro. Fulvio Collovati così nel corso dell’intervista per Radio Firenzeviola in vista di Inter Fiorentina di domani. SULLA FIORENTINA – « Questa è la dimostrazione che il calcio non rispecchia sempre i veri valori della rosa. La squadra è buona, ma questo ti fa capire che quando entri in questo limbo conta più la testa, che l’aspetto tecnico. La Fiorentina ne deve uscire, ma la partita di mercoledì non sarà semplice, perché incontra una squadra arrabbiata che ha subito delle ingiustizie arbitrali. 🔗 Leggi su Internews24.com
