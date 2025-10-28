Collettivo Aea sei gesti ricamati per riparare le geografie rotte
Rose, peonie e tulipani ricamati sul fondo scuro di un sacco di patate, le cui scorte permettevano alle famiglie di sopravvivere durante l’inverno. Questo ricamo è l’opera incompiuta di una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giornata del Forno Ai300Scalini Una giornata di mani in pasta e pane appena sfornato. Ci siamo incontrat? intorno al forno a legna per parlare di impasti soc?rine, ma soprattutto per tornare ai gesti lenti e potenti dell’autoproduzione, per far crescere lega - facebook.com Vai su Facebook