Colleferro Davvero un grande successo per la due giorni organizzata da Nola Ferramenta per celebrare il 30° anno di presenza in città

Cronachecittadine.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Quaranta e più stand espositivi, dimostrazioni tecniche dal vivo, workshop tematici, spazi interattivi dedicati ai professionisti del settore, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro davvero un grande successo per la due giorni organizzata da nola ferramenta per celebrare il 30176 anno di presenza in citt224

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Davvero un grande successo per la “due giorni” organizzata da Nola Ferramenta per celebrare il 30° anno di presenza in città

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Davvero Grande Successo