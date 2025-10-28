Colleferro Davvero un grande successo per la due giorni organizzata da Nola Ferramenta per celebrare il 30° anno di presenza in città
Quaranta e più stand espositivi, dimostrazioni tecniche dal vivo, workshop tematici, spazi interattivi dedicati ai professionisti del settore,
