Colin Farrell rivela come The Penguin prepara al sequel di The Batman
The Penguin si è rivelato un enorme successo per la saga di The Batman di Matt Reeves. Un avvincente dramma poliziesco che racconta il tentativo di Oz Cobb di raggiungere la vetta della malavita di Gotham, lo spin-off televisivo ha ottenuto un plauso universale e numerosi riconoscimenti: 24 nomination agli Emmy, tra cui una vittoria per la star Cristin Milioti. The Penguin è sempre stato concepito come una miniserie che fungesse da ponte tra i primi due film di Batman di Reeves, ma dopo il suo successo, i fan non smettono di chiedersi se ci sarà mai una seconda stagione. Chi è coinvolto in The Penguin è aperto a un seguito, a patto che la storia sia corretta, e ora Colin Farrell ha espresso il suo parere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
