Colere-Lizzola a Valbondione una commissione per vigilare sul progetto

Valbondione. Le acque erano quiete da qualche mese, in spasmodica attesa di novità sul fronte dei finanziamenti e dell'iter autorizzativo. Domenica, 26 ottobre, è stata ufficialmente presentata al consiglio comunale di Valbondione la proposta di istituire una commissione consiliare permanente per garantire massima trasparenza pubblica sull'avanzamento del progetto di collegamento dei comprensori sciistici Colere-Lizzola. Il colossale progetto, presentato da Rs Impianti a maggio 2024 e fortemente criticato per la sua sostenibilità ambientale ed economica, prevede la costruzione di due nuove cabinovie, una seggiovia e una funicolare che attraverserà il Pizzo di Petto in un traforo lungo circa 450 metri.

