Coldiretti Rimini | Fermiamo il consumo di suolo per il futuro del cibo e dell’Italia

Riminitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non si ferma l’avanzata del consumo di suolo agricolo. I campi che producono cibo a chilometro zero continuano a essere le aree più penalizzate, scelte per la realizzazione di nuove opere pubbliche o per nuovi insediamenti abitativi e produttivi”. A denunciare la situazione è Coldiretti Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

