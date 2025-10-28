Coldiretti Marche Halloween | è il momento della zucca tra gusto tradizione e sostenibilità
Dalla tavola all’intaglio, la zucca si conferma anche nelle Marche la regina d’autunno. In vista di Halloween, cresce la domanda di questo ortaggio versatile che unisce folclore e gastronomia per un giro d'affari stimato in circa 30 milioni di euro a livello nazionale tra produzione, vendita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
