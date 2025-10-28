Coldiretti Marche Halloween | è il momento della zucca tra gusto tradizione e sostenibilità

Anconatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla tavola all’intaglio, la zucca si conferma anche nelle Marche la regina d’autunno. In vista di Halloween, cresce la domanda di questo ortaggio versatile che unisce folclore e gastronomia per un giro d'affari stimato in circa 30 milioni di euro a livello nazionale tra produzione, vendita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Coldiretti, peronospora: arriva lo stato di calamità per la viticoltura delle Marche - Lo annuncia la Coldiretti regionale che nei giorni scorsi aveva caldeggiato la misura a sostegno di un intero ... Riporta corriereadriatico.it

Il flagello della peronospora nelle Marche, allarme Coldiretti: «Produzione di vino al 50%» - ANCONA Le continue piogge che fino alla scorsa settimana hanno interessato gran parte delle Marche minano la campagna vitivinicola 2023 con danni tra i filari per la diffusione della peronospora, un ... Come scrive corriereadriatico.it

Aziende Marche in Cina con Coldiretti per rilancio export - Le eccellenze dell'agricoltura marchigiana approdano alla China International Import Expo (CIIE) di Shanghai, uno degli eventi internazionali più significativi per il commercio e l'importazione con ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Coldiretti Marche Halloween 232