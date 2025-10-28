Col portabagagli dell’auto pieno di apparecchiature elettroniche sospette denunciati due settantenni
Nel pomeriggio di giovedì scorso, i carabinieri di Narni hanno denunciato a piede libero due uomini, di 70 e 77 anni, con l’accusa di ricettazione.I due, entrambi residenti nel territorio provinciale, sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo dell’autovettura del 77enne: il loro atteggiamento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nel baule dell'auto (rubata) decine di strumenti per i furti nelle case - facebook.com Vai su Facebook
Viaggia con 13 chili di marijuana nel portabagagli: ex imprenditore insospettabile arrestato dalla Finanza a Civitanova - CIVITANOVA Viaggia con 13 chili di marijuana nel portabagagli, arrestato ex piccolo imprenditore incensurato. Lo riporta msn.com