Cognitive intelligence Se la mente è il campo di battaglia

Formiche.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se è vero che la guerra è lo specchio della società, dei suoi mutamenti e delle sue evoluzioni, è altrettanto vero che la superiorità militare oggi ha prevaricato i domini tradizionali, puntando dritto al campo di battaglia più primordiale possibile, lo stesso su cui si sfidavano, a colpi di comizi, i sofisti greci: la mente. Con una tesi netta, documentata e strategicamente rilevante, Jorge Conde e Andrew Whiskeyman, sostengono nel loro studio “The Emergence of Cognitive Intelligence (Cogint) as a New Military Intelligence Collection Discipline”, che sia giunto il momento di riconoscere la Cognitive Intelligence (Cogint) come una disciplina autonoma della raccolta informativa. 🔗 Leggi su Formiche.net

