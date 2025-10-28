Coez | 1998 non è un disco così pop In questi anni ho tracciato una strada nell’urban italiano

Coez è tornato con il nuovo album 1998 che torna a suoni più larghi rispetto ai precedenti in cui si era tenuto più street. Qualcosa che va oltre il pop, leggendolo in una sua forma più ampia, rivendicando quanto sia stato precursore di una nuova via dell'urban. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Coez, all'anagrafe Silvano Albanese, torna dal vivo con un nuovo tour nei palasport. Il nuovo disco "1998" attinge dalle sonorità e dall'immaginario degli anni '90, ispirandosi alla musica e ai racconti che hanno accompagnato la sua adolescenza. - facebook.com Vai su Facebook

Coez: “1998 non è un disco così pop. In questi anni ho tracciato una strada nell’urban italiano” - Coez è tornato con il nuovo album 1998 che torna a suoni più larghi rispetto ai precedenti in cui si era tenuto più street ... Da fanpage.it

Coez ritorna alle origini e al pop degli anni Novanta con "1998" - Il nuovo album è stato svelato in anteprima mercoledì 11 giugno in un'esperienza esclusiva, organizzata da Warner Music Italia in collaborazione con TikTok Italia, che ha coinvolto un ristretto gruppo ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Coez, il 13 giugno esce il nuovo album 1998 - Esce venerdì 13 giugno "1998", l'album di Coez che segna ufficialmente il ritorno del cantautore alle sonorità pop. Lo riporta ansa.it