Code di 3 chilometri per il semaforo di strada Argini | andare al lavoro è diventata un' odissea
Code e rallentamenti tra strada Argini e Porporano, nella mattinata di martedì 28 ottobre con ritardi di almeno mezz'ora e mezzi bloccati per 3 chilometri. La segnalazione arriva da un lettore. "Questa mattina per chi dalla provincia doveva raggiungere la città, ci sono stati ritardi di almeno 30. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
