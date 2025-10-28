Cocaina purissima in macchinaarrestato

9.46 Un cittadino marocchino di 34 anni è stato arrestato a San Giuliano, nell' hinterland milanese: in macchina nascondeva quasi 6 chili di cocaina purissima, valore sul mercato un milione di euro. L'uomo è stato notato con atteggiamento sospetto nel parcheggio di un centro commerciale: l'unità cinofila ha fiutato la droga in un doppio fondo artigianale ricavato nel bagagliaio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Due quintali di droga tra hashish e cocaina purissima erano pronte per la distribuzione nelle piazze della Capitale - facebook.com Vai su Facebook

Trovato con 24 chili di cocaina in casa e in macchina: arrestato un commerciante d’auto nel Milanese - Lecco, 9 maggio 2025 – Aveva 24 chili di cocaina, nove grammi di hashish e anche strumenti e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi. Si legge su ilgiorno.it

A Roma sequestrati due quintali di droga tra cocaina e hashish - Due quintali di sostanze, tra hashish e cocaina purissima, pronte per essere vendute e finire nelle maggiori piazze di spaccio della capitale, sono state sequestrate a Roma nel quadrante a sud della c ... msn.com scrive

Trovati 36 chili di cocaina purissima lungo i binari della stazione di Angri: valgono 5 milioni di euro - Un maxi sequestro di cocaina purissima è stato operato dai carabinieri ad Angri, nella provincia di Salerno: i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 36 chili della sostanza stupefacente. Segnala fanpage.it