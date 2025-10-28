Cocaina e hashish tra via Cividale e la struttura di accoglienza due arresti

Udinetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. È l'ipotesi di reato della quale saranno chiamati a rispondere due cittadini stranieri, arrestati dalla polizia di Udine.In via CividaleL’attenzione degli agenti, posizionata per dei controlli lungo via Cividale, è stata attirata da due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cocaina hashish via cividaleCocaina e hashish tra via Cividale e la struttura di accoglienza, due arresti - L’attenzione degli agenti, posizionata per dei controlli lungo via Cividale, è stata attirata da due ... Come scrive udinetoday.it

cocaina hashish via cividaleCocaina, hashish e marijuana dalla Spagna: cinque arresti a Napoli - I carabinieri dei Nucleo Investigativo del capoluogo campano hanno eseguito un'ordinanza di custodia ... Segnala msn.com

Cocaina, hashish e 1300 euro, pusher arrestato a Napoli - Controlli a tappeto nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano di Napoli dove i carabinieri della compagnia Bagnoli hanno arrestato il 44enne Italo Sbozza Malzone, originario di Alatri (Frosinone). ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cocaina Hashish Via Cividale