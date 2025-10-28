Cocaina e hashish arrestato sui lungarni

Aveva con sé nove dosi di cocaina e un pezzo di hashish. È stato fermato e controllato questa mattina, martedì 28 ottobre, dai carabinieri del nucleo radiomobile sul lungarno del Tempio. L'uomo, 36enne, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Eroina e cocaina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it