Cocaina e hashish arrestato sui lungarni

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva con sé nove dosi di cocaina e un pezzo di hashish. È stato fermato e controllato questa mattina, martedì 28 ottobre, dai carabinieri del nucleo radiomobile sul lungarno del Tempio. L'uomo, 36enne, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Eroina e cocaina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

