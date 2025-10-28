Cobolli ko con Shelton fuori a sorpresa anche Alcaraz al Masters 1000 di Parigi

Il romano si arrende al secondo turno, cade anche lo spagnolo numero 1 al mondo. Ora Sinner ha la chance di tornare in vetta al ranking Si ferma al secondo turno l’avventura di Flavio Cobolli al Rolex Paris Masters. Il tennista romano, numero 23 al mondo, ha ceduto 7-6(4) 6-3 al talento americano Ben Shelton, testa di serie numero 5, dopo un’ora e mezza di gioco. Una sconfitta che chiude in anticipo il cammino di Cobolli nell’ultimo Masters 1000 della stagione, per la prima volta ospitato nella Defense Arena di Nanterre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

