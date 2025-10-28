Club Lions Benevento Host e Arco Traiano successo per le visite oculistiche gratuite

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta domenica 26 ottobre, presso l’auditorium della Parrocchia del Sacro Cuore di Benevento, una giornata interamente dedicata alla prevenzione oculistica, promossa dai Lions Benevento Arco Traiano e Benevento Host. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, ha visto la partecipazione attiva di adulti e bambini, ai quali sono state offerte oltre trenta visite gratuite, comprensive di esame visivo optometrico. Il successo della giornata è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del Centro Ottico Mario Balestrieri, che ha messo a disposizione la propria esperienza e professionalità per garantire controlli accurati e consulenze personalizzate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

