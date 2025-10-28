Cliff Booth | Novità dal sequel di C’era una volta a Hollywood

All’inizio del 2025 è arrivata la notizia di un possibile sequel di C’era una volta a.. Hollywood incentrato su Cliff Booth, il personaggio interpretato da Brad Pitt nel film. Beh, ecco alcune novità interessanti. Variety (via Empire ) questa mattina ha confermato, oltre che le riprese del film sono attualmente in corso da Los Angeles, ma anche che si intitolerà “ The Adventures Of Cliff Booth “. Come noto, il film sarà diretto da David Fincher. Tra l’altro, la fonte ha aggiunto che il film potrebbe arrivare molto presto sia su Netflix che al cinema. In particolare, l’articolo rivela che, nell’ambito degli accordi rinnovati tra Netflix e AMC Cinemas, il film con Brad Pitt potrebbe aver ottenuto il via libera per un lancio cinematografico previsto per l’estate 2026, tra l’altro anche attraverso un budget importante. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

