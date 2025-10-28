Clienti a domicilio per coca e hashish | l' appartamento era la centrale dello spaccio

La centrale dello spaccio? Casa sua. Qui, infatti, riceveva i suoi clienti (riconoscibili per l’andatura “decisa e accelerata” spiegano i carabinieri), che andavano a “fare spesa” direttamente nella palazzina di Maia Bassa in cui si trovava il pusher.Il via vai e il fare sospettoUn via vai che ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

