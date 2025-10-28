Claudio Baglioni in concerto al Teatro Massimo cambia il traffico in piazza Verdi

Claudio Baglioni torna a Palermo. Il cantautore romano sarà al Teatro Massimo dal 3 al 5 novembre con "Piano di volo soloTRIS" nuova esperienza dal vivo nei teatri lirici. Accompagnato dal piano, nelle tre modalità acustica, elettrica e digitale, Baglioni condividerà a strettissimo contatto con.

