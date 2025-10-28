Claudio Baglioni in concerto al Teatro Massimo cambia il traffico in piazza Verdi
Claudio Baglioni torna a Palermo. Il cantautore romano sarà al Teatro Massimo dal 3 al 5 novembre con "Piano di volo soloTRIS" nuova esperienza dal vivo nei teatri lirici. Accompagnato dal piano, nelle tre modalità acustica, elettrica e digitale, Baglioni condividerà a strettissimo contatto con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Claudio Baglioni sta per arrivare in Sicilia 30/31 Ottobre 01 Novembre 2025 TEATRO PIRANDELLO Agrigento 03/04/05 Novembre 2025 TEATRO MASSIMO Palermo 06/07/08 Novembre 2025 TEATRO VITTORIO EMANUELE Messina 07/08/09 Dic - facebook.com Vai su Facebook
Claudio Baglioni decolla il 27 ottobre 2025 dal Teatro dell’Opera di Roma con l’ultima parte di $PIANODIVOLOSOLOtris 120 concerti in 48 teatri fino al 29 dicembre a Bari. $ClaudioBaglioni $SOLOtris - X Vai su X
Baglioni al teatro Massimo, come cambia il traffico in piazza Verdi - PALERMO – Claudio Baglioni in concerto al teatro Massimo di Palermo il 3, 4 e 5 novembre 2025, cambia il traffico nella zona di piazza Verdi nei giorni interessati dall’evento. Da livesicilia.it
Claudio Baglioni con "Piano di Volo solo Tris" al Teatro Pirandello di Agrigento - Da giovedì 30 ottobre a sabato 1 novembre, al Teatro Pirandello di AGRIGENTO, uno dei cantautori più amati della musica italiana, CLAUDIO BAGLIONI con "PIANO DI VOLO SOLO TRIS", capitolo finale di una ... Scrive guidasicilia.it
Claudio Baglioni, concerto a Salerno l'11 e il 12 dicembre - Dieci nuovi recital solistici in sei teatri del Sud Italia completano il prossimo dicembre «Piano di Volo SOLOtris», l'ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni, 'decollato' il ... Scrive ilmattino.it