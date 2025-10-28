Claudia Pandolfi e Claudia Gerini a Ballando con le Stelle

Inedito duo di ballerine per una notte nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025. Sulla pista del talent show di Rai 1, sabato 1° novembre, sono pronte a (ri)scendere due attrici, Claudia Pandolfi e Claudia Gerini. Ad annunciarlo, Milly Carlucci sui suoi social: La prossima puntata si presenta interessantissima. Sempre per le storie dei nostri concorrenti ma anche perché abbiamo due ballerine per una notte eccezionali. Loro sono Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, insieme in un duo che vedrete vi farà impazzire, un numero pazzesco. Per le due attrici, in promozione con il loro nuovo film insieme Fuori la Verità, non è la prima volta come ballerine per una notte a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Claudia Pandolfi e Claudia Gerini a Ballando con le Stelle

