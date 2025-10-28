Claudia Lenzini | Bergamo deve restare una città accogliente e a misura d’uomo

Ecodibergamo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Impegno civico, ascolto dei cittadini e attenzione alle politiche abitative: è questa la visione di Claudia Lenzini, assessora del Comune di Bergamo con deleghe alle Politiche della casa, Partecipazione e Reti di quartiere e Affari legali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

claudia lenzini bergamo deve restare una citt224 accogliente e a misura d8217uomo

© Ecodibergamo.it - Claudia Lenzini: «Bergamo deve restare una città accogliente e a misura d’uomo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

claudia lenzini bergamo deveClaudia Lenzini: «Bergamo deve restare una città accogliente e a misura d’uomo» - Impegno civico, ascolto dei cittadini e attenzione alle politiche abitative: è questa la visione di Claudia Lenzini, ... Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Claudia Lenzini Bergamo Deve