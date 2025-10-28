Classe di teatro del Ministero dei Sogni | corsi gratuiti per i ragazzi

BRINDISI - Prende il via a Brindisi “La Classe di Teatro del Ministero dei Sogni”, un corso gratuito di teatro (e non solo) rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, ideato e condotto da Luigi D’Elia, attore, autore e regista. La presentazione pubblica del corso si terrà martedì 5 novembre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

Dal 18 ottobre CLASSE DE FERO del Gruppo Teatrale Il Gabbiano al Teatrino Basaglia del Parco di San Giovanni di Trieste. Prevendita biglietti al Ticketpoint Trieste di Corso Italia 9 - Galleria Rossoni e anche online 41a Stagione del Teatro in Dialetto Triesti - facebook.com Vai su Facebook

Al via “La Classe di Teatro del Ministero dei Sogni”: un posto dove puoi urlare! Un corso gratuito di teatro per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni al Mediaporto di Brindisi - Prende il via a Brindisi “La Classe di Teatro del Ministero dei Sogni”, un corso gratuito di teatro (e non solo) rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 ... brundisium.net scrive