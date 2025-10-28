Clara Curto nominata nuovo Segretario Generale del Comune
Tempo di lettura: < 1 minuto Con il decreto commissariale n. 639 del 2025, firmato dal Commissario Straordinario Giuliana Perrotta, il Comune di Avellino ha ufficialmente individuato nella dottoressa Clara Curto il nuovo Segretario Generale dell’Ente. La nomina arriva al termine del procedimento avviato lo scorso settembre, dopo la sospensione e lo scioglimento del Consiglio comunale. In seguito alla pubblicazione dell’avviso di ricerca da parte dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, sono pervenute 30 manifestazioni di interesse. Tra i candidati, il curriculum della dott.ssa Curto – attuale Segretario Generale del Comune di Mercogliano – è risultato quello più idoneo, evidenziando solide competenze tecnico-giuridiche e gestionali, unite a una spiccata attitudine alla leadership. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
