Clamoroso al Rolex Paris Masters | Alcaraz eliminato da Norrie Sinner può tornare numero 1
Sorpresa a Parigi: Alcaraz fuori al secondo turno, passa Norrie. Clamorosa eliminazione al Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 della stagione con montepremi di 6.128.940 euro, per il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, reduce dai successi di Tokyo e dalla finale persa al Six Kings Slam, è stato battuto in rimonta dal britannico Cameron Norrie con i parziali di 6-4, 3-6, 6-4 dopo oltre due ore e venti minuti di gioco. La prestazione di Alcaraz è stata probabilmente la peggior versione della stagione 2025: 54 errori gratuiti, molti concentrati tra il secondo e il terzo set, hanno aperto la strada alla rimonta del britannico, che al prossimo turno affronterà il vincente tra Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
