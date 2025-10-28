Clamoroso a Parigi | Alcaraz subito eliminato da Norrie Se Sinner vince il torneo torna numero 1
Lo spagnolo, all'esordio, ha vinto il primo set 6-4 ma poi ha ceduto 6-3 6-4 al britannico n.31 Atp. Jannik, in campo da domani, potrà sorpassarlo trionfando nell'ultimo Masters 1000 della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
