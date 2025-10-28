Civitanovese l’analisi di Marinelli | Mancata solo la stoccata vincente

È terminata senza farsi troppo male la sfida tra le ultime della classe, ma il pareggio serve a poco. Sul sintetico di Chiesanuova, la Civitanovese ha ottenuto il quarto pareggio (1-1) in un totale di 8 gare in cui non è ancora arrivata la vittoria. Fortunatamente, la classifica non si è complicata ulteriormente poiché sono rimaste invariate le 7 lunghezze di distacco dalla zona salvezza, mentre nel novero delle ultime si è aggiunta la Jesina. C’è da dire che i rossoblù si presentavano all’appuntamento orfani di 4 titolari, gli squalificati Cahais ed Handzic, gli infortunati Franco e Luciani. "Ci è mancata la stoccata vincente – commenta il tecnico Marinelli –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

