civitanova sequestrati oltre 40 chili di marijuana nascosti nel magazzino di un corriere

Civitanova, 28 ottobre 2025 - Operazione antidroga della Compagnia di Civitanova: sequestrati oltre 40 chilogrammi di marijuana contenuta in cinque colli. Identificato e denunciato il destinatario. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e il traffico di sostanze stupefacenti -ulteriormente rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica- i militari della hanno continuato a monitorare i magazzini dei corrieri espressi della provincia. E ad effettuare i controlli esterni dei colli presenti, come pacchi, scatole e buste, al fine di individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

