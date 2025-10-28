Città della Scienza inaugura Futuro Remoto 2025 | giovani protagonisti tra ricerca e sostenibilità

È iniziata a Città della Scienza la 39ª edizione di Futuro Remoto, un viaggio tematico che quest’anno tra “Scienza e Fantascienza” celebra 40 anni di storia e di dialogo tra ricerca, società e futuro. L’inaugurazione del 24 ottobre 2025 ha subito messo al centro l’azione e la consapevolezza, con l’obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti per costruire attivamente i futuri desiderabili. Dopo il benvenuto istituzionale di Alessandra Drioli, ambassador di Città della Scienza, gli studenti sono stati i protagonisti assoluti dei laboratori. La mattinata ha preso il via con il Future Lab “Trasformare la plastica per trasformare il futuro”, un appuntamento cruciale che ha visto i professori Loredana Incarnato e Giovanni De Feo (Università di Salerno) stimolare la riflessione: la plastica non è solo un problema, ma una preziosa risorsa per l’innovazione e l’economia circolare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it