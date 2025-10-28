Cislago falsi operai della fibra in azione
Si moltiplicano le segnalazioni di tentativi di truffa porta a porta. Diversi cittadini hanno raccontato di avere ricevuto la visita di sedicenti tecnici della fibra ottica, che si sono presentati ai citofoni dei condomini chiedendo di accedere alle cantine per presunti controlli. Ma qualcosa non tornava: nessun avviso preventivo, nessun tesserino identificativo, nessuna attrezzatura professionale. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
