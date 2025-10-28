Cirielli ancora una volta nel Sannio | doppio incontro elettorale con Matera
Tempo di lettura: 2 minuti Il candidato alla Presidenza della Regione Campania, Viceministro Edmondo Cirielli, torna nuovamente nel Sannio. Ed ancora una volta torna ad incontrare il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera. Accompagnato da quest’ultimo, infatti, Cirielli, unitamente ad una ampia delegazione, si è recato a fare visita ad una delle eccellenze produttive del Sannio, ovvero la “Servizi sanitari integrati” di Limatola. Ad attendere il candidato presidente, presso le sedi aziendali, una folta rappresentanza di dipendenti, della dirigenza e della proprietà nonché il locale sindaco Domenico Parisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
